Polizei Bielefeld

POL-BI: Hupender Jaguar Fahrer doppelt so schnell als zulässig

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Donnerstagabend, 17.10.2019, fiel Polizeibeamten an der Eckendorfer Straße ein Autofahrer auf, der an ihrer Geschwindigkeitsmessstelle laut hupte und anschließend stark beschleunigte.

Während Beamte der Polizeiwache Ost das Tempolimit von 50 km/h auf der Eckendorfer Straße, in Höhe der Einmündung An der Pottenau, überprüften, fuhr im Gegenverkehr ein Pkw Jaguar vorbei.

In Fahrtrichtung stadtauswärts betätigte der Fahrer des Bielefelder Jaguars seine Hupe. Zeitgleich drückte er auf sein Gaspedal und beschleunigte sein Auto auf der Eckendorfer Straße.

Als sich der Jaguar Fahrer entfernte, ermittelten Polizeibeamte seine Geschwindigkeit und nahmen die Verfolgung auf.

Die gemessene Geschwindigkeit betrug 107 km/h. Abzüglich eines Toleranzwertes konfrontierten die Beamten den Autofahrer mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 53 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Neben einer Geldbuße und Punkten im Verkehrszentralregister sind bei einem solchen Tempoverstoß zwei Monate Fahrverbot vorgesehen.

