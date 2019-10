Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Pferdesättel

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - In der Nacht zu Donnerstag, 17.10.2019, tauchten Unbekannte auf einem Pferdehof am Ortsrand von Jöllenbeck auf und erbeuteten zahlreiche Pferdesättel.

Am Donnerstagmorgen informierte der Inhaber des Hofes an der Eickumer Straße die Polizei über einen Einbruch in Stallungen und Sattelkammern. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen, brachen die Spinde auf und stahlen insgesamt 35 Pferdesättel. Der Hofinhaber grenzte den Tatzeitraum ein:

Am Mittwochabend war gegen 23:00 Uhr noch alles in Ordnung auf dem Hof. Gegen 04:00 Uhr entdeckte er die Beschädigungen und die geöffneten Spindtüren.

Noch ist der Polizei unbekannt, wie die Täter die vielen Sättel abtransportiert haben. Möglicherweise stand ihnen zum Abtransport ihrer sperrigen Beute ein Transportfahrzeug zur Verfügung.

Die Kriminalpolizei fragt, wer hat in der Nacht zum 17.10.2019 an der Eickumer Straße am Ortsausgang in Jöllenbeck etwas Auffälliges bemerkt. Vielleicht sind fremde Personen oder Fahrzeuge bereits in den Tagen vor der Tatbegehung in der Umgebung des Hofes aufgefallen.

