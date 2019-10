Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit gestohlenem Auto aufgefallen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Ein Bielefelder entdeckte am Mittwoch, 16.10.2019, in Brackwede einen fremden Mann in einem gestohlenen Familienwagen.

Dem 44-jährigen Bielefelder fiel gegen 17:45 Uhr ein ihm bekanntes Auto in der Gaswerkstraße auf. Er wusste, dass der Pkw vor einigen Tagen gestohlen wurde und verfolgte den unbekannten Fahrer bis in die Eisenbahnstraße.

Weil der Fahrer des VW Sharan in der Eisenbahnstraße stehenblieb, meldete sich der aufmerksame Mann bei der Polizei.

Streifenbeamte kontrollierten einen 39-jährigen Bielefelder am Steuer des gestohlenen Autos. Er gestand, seinen Führerschein schon vor Jahren abgegeben zu haben und besaß somit keine gültige Fahrerlaubnis.

Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten eine geringe Menge Marihuana bei dem 39-Jährgen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten auf Drogenkonsum. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe.

Ermittlungen deckten zudem auf, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl bestand. Weil er die ersatzweise Zahlung für den Haftbefehl nicht begleichen konnte, nahmen ihn die Beamten schließlich fest.

