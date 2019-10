Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erbeuten Unterhaltungselektronik

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup- Unbekannte Diebe haben am Mittwoch, 16.10.2019, in Oldentrup ein gekipptes Fensterelement zum Einstieg in ein Haus genutzt. Eine Nachbarin sah zur Tatzeit zwei junge Männer. Sie informierte aber nicht die Polizei.

Offenbar haben Einbrecher am Mittwochmittag in der Uelzener Straße Ausschau nach einer günstigen Möglichkeit für das Eindringen in Häuser gehalten. An einem Wohnhaus hatten die Bewohner einen Fensterflügel in Kippstellung geöffnet und ihr Heim zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr verlassen.

Der oder die Täter nutzten zum Einstieg das halb geöffnete Fenster und durchsuchten die Zimmer nach wertvollen Dingen. Schließlich verschwanden sie mit einer Sony Play Station 4 Pro, einem Apple IPad, einem Apple MacBook Pro 13 auf der Gebäuderückseite durch den Garten.

Die Polizei erinnert:

Bevor Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen, sollten Sie alle Fenster und Türen verschließen. Im besten Fall haben Sie ihre Eingänge und Fensterelemente mit zusätzlichen technischen Einbruchsperren nachträglich gesichert.

Dabei sollten Ihre Wohnräume nicht verlassen wirken. In der dunklen Jahreszeit oder in den Abendstunden können gesteuerte Leuchten im Innen- und Außenbereich hilfreich sein.

Sollten Sie fremde Personen auf Nachbargrundstücken entdecken, die sich verdächtig verhalten, melden Sie Ihre Beobachtungen der Polizei über den Notruf 110.

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz berät zum Thema Einbruchschutz in einer Dauerausstellung. Nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter: 0521 / 5837 2550 geben ihnen Kriminalbeamte wertvolle Tipps, wie Sie sich vor Einbrechern schützen können.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell