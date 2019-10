Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit gestohlenem Auto verunglückt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Kurz nachdem Streifenpolizisten einen Pkw ohne Kennzeichen am Donnerstag, 17.10.2019, in Senne erkannten, fanden sie das verunglückte Auto in einem Vorgarten. Der oder die Fahrzeuginsassen waren verschwunden.

An der Buschkampstraße fiel Polizeibeamten gegen 04:10 Uhr ein rotes Alfa Romeo Coupe ohne Kennzeichen auf. Sie verfolgten das Auto, bis es kurzzeitig an der Karl-Oldewurtel-Straße außer Sichtweite geriet. Einen Moment später trafen die Polizisten auf den Alfa Romeo, der im Einmündungsbereich Hürdenweg und Diskusweg in einem Vorgarten stand. Von einem möglichen Fahrer oder Beifahrer fehlte jede Spur.

Anwohner waren durch Geräusche auf den Alfa Romeo aufmerksam geworden und sahen noch zwei junge Männer aussteigen und davonlaufen. Polizeibeamte ließen den Pkw sicherstellen. Im Bereich des Vorgartens erkannten sie keine gravierenden Schäden.

Noch während der laufenden Ermittlungen zu dem Alfa Romeo meldete sich am Donnerstagmittag ein 24-jähriger Bielefelder Autohändler. Er berichtet der Polizei von mehreren gestohlenen Bekleidungsstücken, Werkzeugen und einem entwendeten roten Alfa Romeo Coupe.

Zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme erschienen Kriminalbeamte an dem Tatort an der Otto-Brenner-Straße in Nähe der Einmündung der Spindelstraße. Die Einbrecher waren durch ein Tor in eine Garage gewaltsam eingedrungen und nahmen zwei Herrenhandtaschen - der Marken: Gucci und Louis Vuitton - zwei Herrenjacken - der Marken Hugo Boss und Jack & Jones und zwei Poliermaschinen an sich. Im Außenbereich erbeuteten die Diebe eine BMW-Zierleiste und ein BMW-Motorsteuerungsgerät. Schließlich verschwanden sie mit dem roten Alfa Romeo Coupe.

