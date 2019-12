Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Eine Person durch Rauchgase verletzt

Bohmte (ots)

Gegen 06:05 Uhr wählte ein 26-jähriger Mann aus Bohmte am Sonntagmorgen den Notruf. In seiner Küche habe es gebrannt. Nach dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass der Mann zwei Kochtöpfe mit Speisen auf den Herd gestellt und diesen eingeschaltet hatte. Anschließend schlief er ein. Das Essen überschritt den Garpunkt und fing an zu brennen. Der Mann schaffte es noch selber den Brand zu löschen, zog sich dabei allerdings eine Rauchgasvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte sich auf das Lüften der Wohnung beschränken. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

