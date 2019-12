Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Sulinger Straße

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag kam es in der Sulinger Straße zu einer Unfallflucht. Ein dort am Fahrbahnrand abgestellter grauer Mitsubishi Colt wurde von einem vermutlich blauen Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher fuhr nach dem Vorfall einfach weg und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell