Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Lotter Straße- Fahrradfahrer beging Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es an der Ecke Lotter Straße zu einer Unfallflucht, bei dem ein 63-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann war in Richtung stadtauswärts unterwegs und bog gegen 22.30 Uhr nach links in die Gellertstraße ab. Im gleichen Moment fuhr aus der Straße ein vermutlich "unbeleuchteter" Radfahrer auf die Lotter Straße und kreuzte den Weg des Abbiegenden. Der musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte dabei und zog sich eine leichte Kopfverletzung zu. Darüber hinaus wurde die mehrere hundert Euro teure Sehbrille des Mannes beschädigt. Der Verursacher, ein größerer Herr mit grauen Haaren, fuhr in Begleitung einer Frau einfach weiter und kümmerte sich nicht um den Vorfall. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

