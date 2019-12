Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht- weißes Mercedes CLA Coupe gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Klosterstraße nach vermutlich einem weißen Mercedes CLA Coupe. Teile des vorderen Stoßfängers eines solchen Pkw wurden an einem stark beschädigten schwarzen VW Passat gefunden, der in der Nacht zu Freitag am Fahrbahnrand in Höhe der Getrudenstraße parkte. Wer Hinweise zu dem Unfall oder einem entsprechend beschädigten weißen Mercedes CLA Coupe geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell