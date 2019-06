Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060619-530: Einbrecher scheitern an Terrassentür

Waldbröl (ots)

In ein Einfamilienhaus im Höhenweg wollten Einbrecher im Laufe des Mittwochs (5. Juni) einsteigen. Zwischen 07.15 und 14.00 Uhr machten sich die Täter zunächst mit einem Hebelwerkzeug an der Terrassentüre zu schaffen; obwohl sie mehrfach ansetzten, hielt die Türe aber stand. Daraufhin nahmen die Einbrecher eine Steinplatte und versuchten die Scheibe damit einzuwerfen. Es entstand aber lediglich ein kleines Loch, so dass die Einbrecher vermutlich entnervt aufgaben und ohne Beute flüchteten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Bemerken Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrem Wohnumfeld, melden Sie dies bitte umgehend der Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell