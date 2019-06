Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060619-529: blaugelber Mofaroller gestohlen

Morsbach (ots)

Einen auffällig lackierten Motorroller haben Unbekannte in der Zeit vom 31. Mai bis zum 1. Juni in der Lerchenstraße gestohlen. Der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 404LZC ist von hellblauer Farbe, im vorderen Bereich jedoch gelb lackiert. Hinweise zum Verbleib des Rollers bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

