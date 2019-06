Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060619-528: Angebliche Spendensammlerin klaut Bargeld

Hückeswagen (ots)

Am Mittwochmittag (5. Juni) hat eine angebliche Spendensammlerin einem Mann aus Hückeswagen das Geld gestohlen, was dieser erst kurz zuvor an der Bank abgehoben hatte. Der 66-Jährige war gegen 13.00 Uhr aus der Bank an der Peterstraße gekommen und war in sein vor der Bank geparktes Auto eingestiegen. Kurz darauf öffnete eine junge Frau die Beifahrertüre, setzte sich neben den Geschädigten und bat unter Vorhalt einer Unterschriftenliste um eine Spende. Dem Wunsch kam der hilfsbereite 66-Jährige nach; zum Dank musste er später feststellen, dass die junge Frau ihn abgelenkt und dabei unbemerkt in sein Portemonnaie gegriffen hatte. Es handelte sich um eine etwa 16-18 Jahre alte, etwa 175 cm große und schlank gebaute Frau mit langen schwarzen Haaren. Sie sprach nur bruchstückhaft Deutsch und war vermutlich südosteuropüischer Abstammung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

