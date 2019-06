Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060619-527: Hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Dieringhausener Firma haben Einbrecher eine Reihe von hochwertigen Elektrowerkzeugen erbeutet. Die Täter zerstörten ein Fenster des in der Schulstraße gelegenen Gebäudes, um in die Firma einzusteigen. Mit drei Nagelschussapparaten, einem Schlagschrauber, einer Kettensäge und einem Akkuschrauber verließen sie den Tatort. Wer während der Tatzeit zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 06.00 Uhr am Donnerstag (5./6. Juni) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

