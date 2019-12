Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Junge Männer beschädigten Autos im Schinkel

Osnabrück (ots)

Aufmerksamen Anwohnern ist es zu verdanken, dass die Polizei Freitagnacht drei junge Männer festnehmen konnte, die zuvor in der Scharnhorststraße mehrere geparkte Autos beschädigt hatten. Die Zeugen hörten gegen 23.40 Uhr lautes Gegröle auf der Straße und beobachteten dann, wie die Personen gegen Außenspiegel von am Straßenrand abgestellten Autos traten. Soforten informierten die Zeugen die Polizei, begaben sich dann auf die Straße und konnten den eingesetzten Streifen letztendlich Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter geben. Wenig später konnte die Polizei das Trio in Nähe der Scharnhorststraße antreffen und in der Folge zur Wache mitnehmen. Wie sich herausstellte, hatten die drei 16 bis 18 Jahre alten, alkoholisierten Jungs die Außenspiegel von mindestens drei Autos abgetreten bzw. beschädigt. Zudem führten sie ein lila/silberfarbenes Damenfahrrad der Marke Pegasus mit sich, das vermutlich aus einem Diebstahl stammt. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und den Eigentümer des sichergestellten Damenfahrrades, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell