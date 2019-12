Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfall

Verletzter Pedelecfahrer

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 32-jähriger Pedelecfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Gescher erlitten. Der Gescheraner befuhr gegen 13.35 Uhr den Kreisverkehr Borkener Damm/Westfalenring und wollte diesen in Richtung Franz-Josef-Straße verlassen. Ein 52-jähriger, ebenfalls Gescheraner, fuhr mit seinem Auto aus Richtung Innenstadt (L608) kommend in den Kreisel ein. Er übersah den Radler und es kam zur Kollision. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.600 Euro.

