Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Farbschmierereien

Vreden (ots)

Keine Kunst, sondern Sachbeschädigung durch Schmierereien: Zum wiederholten Mal haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag mit lila Sprühfarbe das Garagentor eines Wohnhauses an der Potsdamer Straße in Vreden beschmiert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

