Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Wohnhaus

Isselburg (ots)

Unbekannte Täter warfen im Zeitraum von Freitag, 13.00 Uhr, bis Samstag, 15.00 Uhr, mit einem Stein ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses an der Drengfurter Straße in Isselburg ein. Um sich Zutritt zum Inneren zu verschaffen, griffen die Täter durch das entstandene Loch der Scheibe und betätigten den Verschlusshebel. Sie öffneten das Fenster und stiegen in das Wohnhaus ein. Angaben zum Diebesgut sind der Polizei derzeit noch nicht bekannt. Hinweise werden bei dem Kriminalkommissariat Bocholt unter Tel: (02871) 2990 entgegengenommen.

