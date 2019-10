Polizeipräsidium Offenburg

Nach dem Diebstahl eines Sattelaufliegers mit niederländischer Zulassung in der Nacht auf den 11. Oktober in Lahr, ist der Anhänger am Montagmittag in Bühl-Oberbruch aufgetaucht. Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte des Polizeireviers Bühl den Auflieger gegen 13:30 Uhr im Bereich 'Altgaß' sicherstellen. Von der ursprünglichen Fracht von über 1.500 Winterreifen waren lediglich noch wenige Hundert davon auf der Ladefläche vorhanden. Von den unbekannten Dieben fehlt nach wie vor noch jede Spur. Die weiteren Ermittlungen werden zwischenzeitlich von den Beamten der Kriminalpolizei und der Kriminaltechnik geführt. Die Ermittler bitten nach wie vor um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820.

Ursprungsmeldung vom 11.10.2019, 15:45 Uhr

POL-OG: Lahr - Sattelauflieger mit Winterreifen gestohlen, gibt es Zeugen?

Lahr Ein Sattelauflieger, beladen mit Winterreifen, hat in der Nacht auf Freitag ungewollt seinen Besitzer gewechselt und führt nun zu Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr wegen Diebstahls. Der grüne Sattelauflieger mit der Aufschrift 'Bolk' und niederländischer Zulassung wurde nach bisherigen Ermittlungen kurz nach 1 Uhr zielstrebig an eine weiße Zugmaschine angehängt und anschließend von einem Firmenparkplatz in der Archimedesstraße entwendet. Der Diebstahlschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr.

