Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ausquartiert

Bühl (ots)

Wegen an der Bar pöbelnden und randalierenden Gästen wurden Beamte des Polizeireviers Bühl am Mittwoch kurz nach Mitternacht in ein Hotel am Henri-Dunant-Platz gerufen. Die Beamten trafen hierbei auf einen 65 Jahre alten Mann und seine 50 Jahre alte Begleiterin, die sich auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen ließen. Nachdem sie seitens der Herberge ein Hausverbot erhielten, mussten die beiden widerwilligen Gäste durch die Polizisten aus dem Haus verbracht werden. Auf dem Weg ins Freie verlor die Dame ihren restlichen Benimm und beleidigte die eingesetzten Beamten aus dem Repertoire ihres Fäkalwortschatzes. Nach einem Platzverweis, dem sie nur zögerlich nachkamen, muss sich die 50-Jährige nun einem Strafverfahren wegen Beleidigung stellen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell