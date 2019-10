Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrerin angefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag mit einer verletzten Radfahrerin haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ein Mädchen war um 15:20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Amselweg in Richtung Hildboltsweier unterwegs, als ein unbekannter Autofahrer auf die ihm vorrausfahrende Radlerin in der Bahnunterführung auffuhr. Dadurch kam das Mädchen zu Fall und verletzte sich. Der Fahrer des dunklen Fahrzeuges entfernte sich, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Dieses musste durch den Rettungsdienst in das Offenburger Klinikum gebracht werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können oder den Unfall beobachtet haben, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg.

/rs

