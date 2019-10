Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Trunkenheitsfahrt

Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Nach einer riskanten Ausfahrt am frühen Samstagabend ermitteln die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch gegen einen 51 Jahre alten Mann. Ein Zeuge meldete sich kurz vor 20 Uhr besorgt bei der Polizei, da er auf seinem Weg von Sasbach in Richtung Obersasbach dem Fahrer eines Volkswagens hinterherfuhr und dieser dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein soll. Hierbei sei es beinahe zu Kollisionen mit entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern gekommen. Die auf den Plan gerufenen Ermittler überprüften anschließend die Anschrift des mutmaßlichen Verkehrssünders und konnten diesen dort auch in deutlich unter Alkoholeinfluss stehendem Zustand antreffen. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen der gefährlichen Autofahrt. Insbesondere die noch unbekannten Fahrer eines Linienbusses in der Hauptstraße, eines VW Multivan in der Obersasbacherstraße und eines Transportes werden unter der Telefonnummer 07841 7066-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

