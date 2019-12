Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest ergab Hinweis auf Konsum

Gronau (ots)

Positiv auf Marihuana und Amphetamin verlief ein Drogenvortest, den Polizeibeamte bei einem Autofahrer am Sonntag, gegen 01.35 Uhr durchführten. Dieser wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bismarckstraße in Gronau angehalten und kontrolliert. Um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen, entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Er muss nun mit einem Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro, zwei Punkten in der Verkehrszentraldatei und einem Fahrverbot rechnen. Zudem kommen die Arzt- und Gutachterkosten auf ihn zu.

