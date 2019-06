Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Baguetterie +++ Körperverletzung durch Steinwurf +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Ein unbekannter Täter dringt in der Nacht von Freitag zu Samstag, 8./9.6.2019 zwischen 22:30 und 15:40 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räume einer Baguetterie in der Alexanderstraße ein und entwendet mehrere hundert Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal ausdrücklich über die Risiken auf Kipp stehender Fenster und Terrassentüren bei Wohnhäusern und Geschäften hin, die in dieser Art leicht angreifbar sind. Auch bei kurzen Abwesenheiten sollten Türen und Fenster immer vollständig geschlossen werden. (672166)

An der Straße Stau in Höhe der Arbeitsagentur kommt es am Samstag, 8.6.2019 gegen 20:20 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Gruppen. Dabei wirft eine noch unbekannte Person der ersten Gruppe einen Stein nach einem 18-jährigen der zweiten Gruppe. Der Stein trifft jedoch eine danebenstehende 14-jährige Oldenburgerin, die dadurch leicht verletzt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (672832)

