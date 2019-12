Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Türen hielten stand

Borken (ots)

Gewaltsam die Türen zum Verkaufsraum eines Geschäftes in Borken aufzuhebeln misslang unbekannten Tätern: Die Türen des Gebäudes an der Heidener Straße hielten stand. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 16.00 Uhr. Der entstandene Schaden liegt bei circa 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

