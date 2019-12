Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Gescher erlitten. Eine 29-jährige Coesfelderin befuhr gegen 14.30 Uhr die L608 von der B525 kommend in Richtung Gescher. Verkehrsbedingt musste sie ihren Wagen an der Bahnhofstraße abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 77-jährige Raesfelderin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Coesfelderin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.500 Euro.

