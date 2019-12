Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Autotür abgefahren

Reken (ots)

Ein lauter Knall ließ einen Mann am Freitag gegen 18.00 Uhr in Reken aufschrecken. Als er zu seinem geparkten Traktor auf der Landsbergstraße (K12) ging, hing an dessen Anhänger eine schwarz lackierte Autotür samt Außenspiegel. Der Verursacher, der auch einen Schaden am Anhänger angerichtet hatte, war geflüchtet, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen oder den Fahrer sich bei der Polizei in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

