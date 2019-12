Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Motorroller gestohlen

Vreden (ots)

Einen Motorroller der Marke Explorer, Typ GT 50, hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag in Vreden entwendet. Der blau lackierte Roller befand sich auf dem Parkplatz eines Firmengeländes an der Gutenbergstraße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

