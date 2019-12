Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Mülltonnen brannten auf Schulhof

Belm (ots)

Die Feuerwehr musste am Samstagabend in den Heideweg ausrücken. Ein Passantin hatte gegen 21.35 Uhr bemerkt, dass auf dem Schulhof der Johannes-Vincke-Schule eine große Mülltonne brannte. Das Feuer breitete sich in der Folge auf eine weitere Wertstofftonne aus und beschädigte zudem einen hölzernen Palisadenzaun. Die Belmer Polizei geht von einer Brandstiftung aus und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die mit dem Feuer im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05406-807790.

