Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in Betzdorf

Betzdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 25.10.2019 in der Zeit von 13:00Uhr bis 13:45Uhr auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Betzdorf einen Pkw Ford Kuga. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ein-/ Ausparken gegen den Ford. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741/926-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

PI Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell