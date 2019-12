Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrzeugdiebstahl an Diskothek

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierte ein Mann aus Belm zusammen mit seiner Freundin in einer Diskothek an der Baumstraße. Bislang unbekannte Täter entwendeten dort den Fahrzeugschlüssel zu einem grauen Mazda CX-5, der an der Richardstraße geparkt war. Als der Mann den Diebstahl des Schlüssels bemerkte, sah er sofort nach seinem Fahrzeug. Vergeblich, es war entwendet worden. Die Polizei Osnabrück sucht nach Personen, die Beobachtungen machen konnten oder das Fahrzeug mit dem Kennzeichen OS-VK 4988 irgendwo gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegegenommen.

