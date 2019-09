Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Schildkröte lebt

Kaiserslautern (ots)

Die Schildkröte, die am Samstag in einem brennenden Terrarium gesessen hat (wir berichteten https://s.rlp.de/BAcEz), ist noch am Leben.

Zunächst ging bei der Polizei die Meldung ein, dass das Tier den Flammen zu Opfer gefallen sei.

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnereistraße hat am frühen Samstagmorgen den Notruf gewählt, um einen Brand zu melden. Der 74-Jährige schilderte, dass in einem der oberen Stockwerke Flammen aus einem Fenster schlagen würden.

Wie sich herausstellte, war ein Schildkrötenterrarium auf dem Balkon der Wohnung einer 41-jährigen Frau in Brand geraten. Offenbar hatte ein technischer Defekt des Heizelementes zu dem Brand geführt.

Die Tierhalterin meldete sich am Dienstag bei der Polizei und stellte die Erstmeldung richtig. Wie sie berichtete, suchte die Schildkröte unter einer Tonschale Schutz vor dem Feuer - und überlebte den Brand. Der gepanzerte Zeitgenosse sei unverletzt und es gehe ihm gut.

Das Tier ist derzeit im Garten von Freunden der Halterin untergebracht. |mhm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell