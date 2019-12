Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Tödlicher Verkehrsunfall in Groß Mimmelage

Badbergen (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich auf der Mimmelager Straße ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 70 Jahre alter Autofahrer war gegen 11.05 Uhr von Klein Mimmelage in Richtung Groß Mimmelage unterwegs. Als der Mann nach einem Überholvorgang vor einem Kurvenbereich wieder einscheren wollte, kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Der 70-Jährige wich aus, geriet dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und verstarb trotz sofortiger Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle.

