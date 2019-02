Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Beim Parken beschädigt, Zeugen gesucht

Bietigheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am heutigen Mittag einen in der `Alte Rathausstraße` abgestellten Ford Focus beschädigt und sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, aus dem Staub gemacht. Die Fahrerin des schwarzen Ford hatte ihren Wagen zwischen 11.30 Uhr und 12.50 auf dem Parkplatz des dortigen Discounters abgestellt, als sie bei ihrer Rückkehr die Beschädigungen am hinteren linken Radkasten feststellen musste. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer: 07245 912710 mit den Beamten des Polizeipostens Bietigheim, in Verbindung zu setzen. /ma

