Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Mit Flaschen zugeschlagen?

Kehl, Kork (ots)

Eine zunächst verbal ausgetragene Streitigkeit zwischen einem 16- und einem 23-Jährigen mündete am Mittwochabend in der Gerbereistraße offenbar in einer Körperverletzung, bei welcher auch Flaschen als Waffen eingesetzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten die sich mutmaßlich bekannten Kontrahenten aus noch nicht genau bekannten Gründen gegen 20:50 Uhr in Streit. In dessen Verlauf sollen diese sich auch mit Glasflaschen, unter anderem gegen den Kopf, geschlagen haben bis Begleiter sie schließlich trennen konnten. Als die alarmierten Beamten des Polizeireviers Kehl am Ort des Geschehens eintrafen, saß der 22-Jährige vor einem Linienbus und hinderte diesen an der Weiterfahrt. In dem Bus saßen zu diesem Zeitpunkt der 16-jährige Kontrahent und dessen Begleiter. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung soll nun Klarheit über die genauen Geschehnisse bringen.

