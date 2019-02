POL-OG: Lahr - Widerstand geleistet

Polizeipräsidium Offenburg

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wollte ein 33-jähriger Mann in Lahr trotz mehrfacher Aufforderung Büroräumlichkeiten in der Innenstadt nicht verlassen, was letztendlich offenbar auch zu tätlichen Angriffen gegen Angestellte führte. Auch der Aufforderung der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr folgte der 33-Jährige nicht. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und verbrachten ihn schließlich unter Zwang aus den Räumlichkeiten. Dabei wurde der augenscheinlich Unbelehrbare leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Versorgung der Verletzung und nachdem der 33-Jährige durch die Beamten beruhigt werden konnte, wurde dieser am Abend wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Ihn erwarten allerdings nun mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. /ag

