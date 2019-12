Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher erbeuten Werkzeuge und Laptop

Osnabrück (ots)

Unbekannte brachen am Montag in den Keller eines Krankenhauses an der Bischofsstraße ein. Der oder die Täter hebelten zwischen 16 und 19.45 Uhr ein Fenster auf und stahlen aus dem Raum mehrere Werkzeuge und ein Laptop. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die im Bereich Bischofsstraße/Johannisfreiheit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

