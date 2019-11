Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake

Delmenhorst (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Brake ist am Mittwoch, 27. November 2019, gegen 16:50 Uhr, auf der Golzwarder Straße gegen einen geparkten Bus gefahren.

Der Bus stand in Höhe der St.-Florian Straße am rechten Fahrbahnrand. Die Straßenbeleuchtung zum Unfallzeitpunkt war intakt. Die Frau befuhr die Straße in Richtung B212 und übersah den Bus. Durch den Zusammenstoß entstanden am Mercedes erhebliche Schäden, die auf etwa 7.000 Euro beziffert wurden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Bergung des Pkws musste die Golzwarder Straße für ca. zehn Minuten gesperrt werden. Es kam zu kleineren Behinderungen.

Die 84-Jährige wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, wurde aber als unverletzt eingestuft.

