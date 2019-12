Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - E-Bike Diebstahl

Badbergen (ots)

In der Straße Rahrtshagen stahlen Unbekannte am Sonntag zwischen 15.20 und 19.15 Uhr ein E-Bike. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein silberfarbenes 28-Zoll-Rad der Marke Kalkhoff, Modell Tasman City F8. An dem E-Bike befand sich außerdem eine grau/schwarze Fahrradtasche. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades erbittet die Polizei in Quakenbrück, Tel. 05431/90330.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell