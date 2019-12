Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.12.2019

Peine (ots)

Wohnungseinbrüche im Bereich Peine

Am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 15:15 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Friedrich-Ebert-Platz ein. Offenbar durchsuchten sie diverse Schränke nach Diebesgut und entfernten sich anschließend unerkannt. Nach aktuellen Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts.

Ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro entstand.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Montag, zwischen 07:30 Uhr und 16:45 Uhr, in der Kantstraße. Unbekannte Täter drangen auch hier gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchwühlten offenbar diverse Schränke. Diverse Süßigkeiten wurden entwendet. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Ein Gesamtschaden von etwa 550 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

PKW durch Stein beschädigt

Gemeinde Ilsede. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, den Audi eines 61-jährigen Ilseders. Sie warfen offensichtlich einen Klinkerstein in die Frontscheibe des in der Schützenstraße geparkten PKW. Hierdurch wurden die Motorhaube und die Frontscheibe beschädigt. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

Unfall mit leicht verletzter Person

Peine. Am Montag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Ilseder mit seinem Peugeot die Richard-Langeheine-Straße. In Höhe einer dortigen Ampel übersah er offenbar den verkehrsbedingt wartenden Mitsubishi einer 48-jährigen Peinerin und fuhr auf diesen PKW auf. Die Peinerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Nach aktuellem Erkenntnisstand ist kein Sachschaden entstanden.

Flucht nach Drogenfahrt und gestohlenen Kennzeichen

Peine. Am Freitagabend gegen 23:10 Uhr, sollte der Fahrer eines Opel Vectra, in der Dieselstraße, durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Dieser Kontrolle versuchte er sich offensichtlich zu entziehen. Der Fahrer beschleunigte seinen PKW, trotz Anhaltezeichen und Blaulicht der Polizei, stark und bog in die Ostrandstraße ein. In Höhe des Ascherslebener Kreisels befuhr er mit weit überhöhter Geschwindigkeit den dortigen Radweg und setzte anschließend seine Fahrt über die Gunzelinstraße, Schäferstraße und Woltorfer Straße fort. Hierbei fuhr er mehrfach in den Gegenverkehr und überholte in gefährlichen Verkehrslagen.

Im Gewerbepark versuchte ein Insasse fußläufig zu flüchten. Der Fahrer setzte seine Fahrt mit noch zwei weiteren Insassen in Richtung Stadtpark fort. Der Polizei gelang es, nach kurzer Zeit der Fahndung, insgesamt drei der vier Insassen anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Die Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese als gestohlen gemeldet wurden. Des Weiteren war das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert. Die drei Personen (19, 19 und 18 Jahre alt) aus Hannover und Hildesheim wurden in der Polizeidienststelle befragt. Der 18-jährige Fahrer aus Hildesheim gab hierbei zu nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und Marihuana zu sich genommen zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnte bei ihm ein Einhandmesser aufgefunden werden.

Der Opel wurde durch die Polizei sichergestellt. Insgesamt wurden zehn Strafverfahren gegen die drei Heranwachsenden eingeleitet. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden sie aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Der vierte Insasse konnte, trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, nicht angetroffen werden.

Zeugen und Betroffene von verkehrsgefährdenden Situationen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

