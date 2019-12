Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Kraftstoff aus mehreren Lkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Marienbruchstraße, 13.12.2019, 12:00 Uhr-15.12.2019, 08:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter aus mehreren geparkten Lastkraftwagen eine größere Menge an Treibstoff und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe eines Transporters.

Salzgitter, Bad, Am Salgenteich, 14.12.2019, 21:30 Uhr-15.12.2019, 07:10 Uhr. Ein Täter soll mit einem Stein die Heckscheibe eines geparkten Transporters beschädigt und hierdurch einen Schaden von mindestens 200 Euro verursacht haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

