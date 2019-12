POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.12.2019

Polizei Salzgitter

Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte Täter drangen, in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen, gewaltsam in ein Schulgebäude in der Straße "Am Silberkamp" ein. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet worden ist. Es entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine. Telefon 05171/9990, zu melden.

Einbruch in Doppelhaushälfte

Vechelde. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Doppelhaushälfte im Bonhoefferweg ein. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden.

Brand einer Werkstatthalle

Am Sonntagabend, zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr, geriet ein nicht angeschlossener Kaminofen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Hierdurch fing eine Wand der Werkstatthalle der ansässigen Firma Feuer. Die Wand und eine Außenüberdachung wurden durch den Brand stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Flucht nach Verkehrsunfall

Gemeinde Ilsede. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr, in der Zeit von Samstag 13:00 Uhr bis Sonntag 11:00 Uhr, die Bierstraße, in Richtung Hoheneggelsen. Hierbei streifte er offensichtlich den ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen geparkten Transporter und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

