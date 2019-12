Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Sonntag, 15.12.2019

Peine (ots)

Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung in Edemissen

Am Samstag, gegen 14:10 Uhr, entwendet ein 27-jähriger polnischer Staatsangehöriger diverse hochwertige Verkaufswaren aus dem LIDL-Markt in Edemissen. Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wird, lässt er das Diebesgut stehen und flüchtet. Der Mitarbeiter sowie ein weiterer Zeuge verfolgen den Dieb, der sich schließlich umdreht und dem LIDL-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht schlägt. Anschließend verlieren sie den Täter aus den Augen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Eine Überprüfung dieser Person ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er daher in die Justizvollzugsanstalt überführt.

Einbruch in Einfamilienhaus in Gr. Lafferde

In der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, dringen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Gr. Lafferde, in der Straße Wörlkamp, ein. Hier durchsuchen sie alle Räume und entwenden diversen Schmuck, Bargeld und Elektronikartikel. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer: 05171-999-0 entgegen.

Sachbeschädigung an einem PKW

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie eine männliche Person mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines abgestellten PKW in der Stormstraße in Peine zerkratzt. Der Zeuge verständigt umgehend die Polizei. Aufgrund der sehr guten Täterbeschreibung kann im Nahbereich ein 39jähriger Peiner als Täter vorläufig festgenommen werden. Eine Durchsuchung der Person führte zum Auffinden des mutmaßlichen Tatwerkzeuges. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wird er entlassen.

