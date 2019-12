Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf

Betzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall mit verletzter Person

Unfallort: Kirchen/Sieg, B 62 Unfallzeit: 14.12.2019, 12:25 Uhr Hergang: Zu einem Zusammenstoß mit 3 Fahrzeugen kam es an der Ampelanlage in Kirchen. Eine Verkehrsteilnehmerin beachtete nicht das Rotlicht an der Ampelanlage und fuhr in die Kreuzung ein. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw und stieß anschließend gegen ein weiteres Fahrzeug. Die Unfallverursacherin verletzte sich schwer und musste in das KH Kirchen eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.

2. Verkehrsunfall mit verletzter Person

Unfallort: Daaden, Betzdorfer Straße Unfallzeit: 14.12.2019, 16:58 Uhr Hergang: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fahrzeug kam es am Kreisel in Daaden. Der Radfahrer wurde nur leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus nach Kirchen gebracht.

3. Feuer

Tatort: Herdorf, Bahnhof Tatzeit: 15.12.2019, 03:09 Uhr Hergang: Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei Betzdorf auf ein Lagerfeuer im Bereich Bahnhof Herdorf aufmerksam gemacht. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Leider waren keine Personen mehr vor Ort. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Betzdorf.

4. Trunkenheitsfahrt

Tatort: Herdorf, Am Marktplatz Tatzeit: 15.12.2019, 03:11 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte auf der "Knöstplatte" ein Fahrzeugführer festgestellt werden, der deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Mit 1,99 Promille wurde die Fahrt beendet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Mann wird die nächsten Monate wohl zu Fuß unterwegs sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell