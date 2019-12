Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 15. Dezember 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus EFH:

Weddel, Nelkenweg 13, 14.12.19, 17:45 Uhr - 14.12.19, 21:30 Uhr Cremlingen, Osterkamp 13, 14.12.19, 16:30 Uhr - 14.12.19, 18:30 Uhr

Am Samstagabend kam es zu zwei Einbrüchen im Revierbereich Wolfenbüttel. Angegangen wurden zwei Einfamilienhäuser in den Ortschaften Weddel und Cremlingen, beide Objekte befinden sich in ruhiger Ortsrandlage. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich Zutritt durch Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Terrassentüren. Die Häuser wurden komplett durchwühlt, entwendet wurden diverse Schmuckstücke (Wert bislang unbekannt), sowie 400 Euro Bargeld. Ob zwischen beiden Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an das PK Wolfenbüttel unter 05331-9330.

Verkehrslage:

Entfällt - Keine relevanten Vorkommnisse.

