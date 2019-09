Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Fahrer eines blauen Peugeots gesucht

Kleve (ots)

Am Donnerstag (19. September 2019) gegen 18:30 Uhr war ein 55-Jähriger in seinem Mercedes Sprinter auf der Römerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Ringstraße hielt er auf der Linksabbiegerspur, um in Richtung Gruftstraße abzubiegen. Rechts neben ihm habe ein blauer Peugeot gehalten, der plötzlich zurückgesetzt sei und dabei mit seinem Außenspiegel einen Schaden an der Beifahrerseite des Mercedes verursachte. Der Fahrer des Peugeots sei zunächst ausgestiegen. Als der 55-Jährige ihm jedoch sagte, er wolle die Polizei hinzuziehen, stieg der Unbekannte wieder ein und fuhr in Richtung Brabanterstraße davon. Der 55-Jährige beschreibt den anderen Fahrer als ca. 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit schlanker Figur. Er hatte dunkelbraune, kurze Haare. Auf dem Beifahrersitz des Peugeots saß noch eine Frau. Der Wagen trug ein Kennzeichen mit der Ortskennung PA für Passau.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

