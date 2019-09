Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit PKW

Kleve (ots)

Am Mittwoch (18. September 2019) gegen 05:50 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Römerstraße in Fahrtrichtung Tiergartenstraße unterwegs. Als er die Arntzstraße auf der Radwegmakierung überqueren wollte, habe er plötzlich einen Stoß an der linken Seite bemerkt und sei dadurch gestürzt. Er verletzte sich leicht. Der Mann sah einen weißen, größeren PKW mit einer Firmenbeschriftung rechts in die Arntzstraße einbiegen. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell