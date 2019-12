Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.12.2019 für den Bereich Peine.

Polizei sucht Eigentümer eines Rades.

Peine, Beethovenstraße, 03.12.2019, 19:00 Uhr. Beamte der Polizei in Peine wurden in die Beethovenstraße gerufen. Zeugen hatten in der Nähe des Bahnhofes einen Mann mit einem Einkaufswagen festgestellt. Darin habe sich das als Bild mitgelieferte Fahrrad befunden. Nachdem die Beamten den 44-jährigen Mann angetroffen hatten, stellten sie bei ihm zudem einen Bolzenschneider fest. Die Polizei geht auf Grund der Gesamtumstände von einem Diebstahl des Rades aus. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke Pegasus. Zeugen der Tat oder der Eigentümer des Rades werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Peine unter der Rufnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

