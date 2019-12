Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 13.12.2019

Peine (ots)

PKW überschlägt sich nach Unfall

Lengede. Am Donnerstag, gegen 11:50 Uhr, befuhr eine 66-jährige Frau aus Salzgitter mit ihrem PKW die Lebenstedter Straße, aus Richtung Lebenstedt in Richtung Lengede. In Höhe der Straße "Fuhseblick" bemerkte sie den am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford aus bislang ungeklärter Ursache zu spät. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen sich die Salzgitteranerin mit ihrem PKW überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Stehen kam. Die 66-jährige wurde bei dem Unfall offenbar nicht verletzt. Die Polizeibeamten konnten bei ihr jedoch Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,08 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Der PKW der Salzgitteranerin musste abgeschleppt werden. Der geparkte PKW wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt.

Ein Strafverfahren wurde durch die Polizei gegen die 66-jährige Fahrzeugführerin eingeleitet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Vechelde. Am Donnerstag, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Hildesheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Fußgänger aus Vechelde schwer verletzt wurde. Ein 71-jähriger VW-Fahrer aus Peine, befuhr die Hildesheimer Straße aus Richtung Denstorf, in Richtung Bettmar. In Höhe einer dortigen Bankfiliale, betrat der 17-jährige Fußgänger, aus bislang ungeklärter Ursache und offenbar ohne vorher auf den Verkehr zu achten, die Straße. Der VW-Fahrer konnte offensichtlich nicht rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger mit seinem PKW. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste ins Klinikum Peine gebracht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

