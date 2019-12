Polizei Salzgitter

Hohenhameln: Einbruch in Arztpraxis

Dienstag, 10.12.2019, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 11.12.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen der Eingangstür in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis in Hohenhameln, Marktstraße. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich durchsucht. Zum erlangten Diebesgut und zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Sommerreifen aus Tiefgarage entwendet

Mittwoch, 11.12.2019, zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten aus einer Tiefgarage im Konbergweg in Peine vier dort auf einem Felgenbaum gelagerte Sommerreifen auf Stahlfelgen im Wert von zirka 400 Euro. Tatzeit: Mittwoch, 11.12.2019, zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Plane von parkenden LKW aufgeschlitzt

Dienstag, 10.12.2019, bis Mittwoch, 11.12.2019

Von insgesamt drei zum Parken auf dem Autohof in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellten LKW schlitzten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbemerkt Teile der Plane der Ladefläche auf. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei unter 05171 / 999-0.

Edemissen: Autofahrer mit 3,05 Promille unterwegs

Mittwoch, 11.12.2019, gegen 15:45 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Beamte der Polizei Peine am Mittwochnachmittag einen Autofahrer, der mit seinem PKW zuvor die Straße Waterkamp in Edemissen befahren hatte. Bei der Kontrolle des 40-jährigen Fahrers stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folgen. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den 40-Jährigen eingeleitet.

