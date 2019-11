Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 05.11.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 04.11.2019, gegen 06.55 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW die Gartenstraße in Richtung Frankfurter Straße. Hier geriet er in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern. Eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Arholzen, die ihm entgegenkam, wich nach rechts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. (bür)

